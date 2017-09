18/09 Sense mècanics per a la ITV

Relacionats

El Consell d’Eivissa reconeix dificultats per contractar mecànics i reduir així la llista d’espera de la ITV que es ara de pràcticament 4 mesos. La insititució té problemes per trobar treballadors, però apunta a altres causes: el parc mòbil s’ha duplicat en els darrers anys i els eivissencs tenim cotxes cada volta més vells