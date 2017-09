A mitjans de setembre com estam, i amb la temporada pròxima a finalitzar, ja es pot fer un balanç de com han anat els mesos d’estiu a nivell laboral. La Secretaria d’Organització de CCOO, Consuelo López, ha assegurat que hem viscut un estiu de precarietat i abusos laborals. Per millorar la situació dels treballadors demanen més estabilitat i una pujada generalitzada dels salaris.

