20/09 Queixes del PP per l’estat del polígon industrial de Sant Francesc

El PP de Formentera demanarà al proper ple una solució per a les mancances que pateix el polígon industrial de Sant Francesc. Els populars denuncien la manca d’aigua i electricitat en part de les naus així com el perill d’inundacions. Reclamen, a més, la construcció d’una nova rotonda d’accés per a minimitzar el perill d’accidents