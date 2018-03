Costa pensar en ficar-se en el mar en un dia com avui, en ple hivern, i amb temperatures de 15 graus centígrads. Però hi ha valents que no desaprofiten cap oportunitat per practicar el seu esport favorit. Parlem del surf, una modalitat esportiva que enganxa, segons expliquen els aficionats. Tot i que a la mediterrània les onades no son massa grans ni freqüents, diuen, donen per passar una bona estona.



