29/05 El PSOE i PODEM han demanat la dimissió del conseller Miquel Vericad.

Tant el PSOE com PODEM han demanat la dimissió del conseller Miquel Vericad, per trencar la disciplina de vot en el ple del consell d’Eivissa.

Recordem que el conseller de medi ambient va votar en contra de la proposta dels socialistes per la zonificació turística de l’illa, i ho va fer en el mateix sentit que el partit popular. Des del seu partit (guanyem) defensen l’actuació del conseller, que avui no ha fet cap declaració a la premsa.

