29/05 Falten 3 dies per al Formentera Jazz Festival.

Només falten 3 dies per al Formentera Jazz festival. Una edició què compta amb la presència d’artistes emergents com sempre, però també músics consolidats, com Jorge Pardo. El talent illenc també està present al festival de la mà de l’artista Pere Navarro. 4 dies replets de concerts, tallers per a tot el públic i actuacions d’improvisació musical. Aquest és el quart any què es celebra aquest esdeveniment cultural que posa en valor l’illa de Formentera. Els amants de la música tenen una cita del 31 de maig al 3 de juny al Formentera jazz festival.

3 views