La presència de mosques ha obligat, per segona volta en poc més d’un any, a tancar dos quiròfans de l’hospital de Can Misses. Des de l’àrea de salut descarten que sigui una plaga, ja que els quatre insectes que s’hi han trobat venien de fora de l’edifici. Els dos quiròfans afectats estaran tancats 48 hores.

1 view