La UD Eivissa ha passat de ronda i es jugarà la segona eliminatòria contra el Getafe B. El partit d’anada serà diumenge aquí a Can Misses.

Els homes de Rufete esperen repetir l’èxit d’aquest cap de setmana. Ahir van guanyar l’Algesires per 2 gols a 1 a casa en el partit de tornada de la primera eliminatòria. Els queden quatre partits per aconseguir l’ascens a Segona B.

10 views