Compte enrere per a gaudir dels tres de la moda més importants a Eivissa. La passarel.la Adlib arranca la setmana que ve i ho fa com ja és costum amb el concurs de les joves promeses del disseny: la passsarel.la futur Adlib.

Creadors competiran en aquesta oportunitat única per tenir un primer contacte amb el món de la moda professional, gràcies al consell d’Eivissa.

0 views