El polèmic edifici de Cala Vedella no pot tenir llicència d’habitatge i, fins i tot, segons el Consell Insular, pot ser una estafa. Aquesta construcció s’ha fet amb una llicència per fer estudis comercials i tallers, en un solar on no hi està permès l’ús residencial. Des de l’ajuntament de Sant Josep, però, no hi detecten cap irregularitat i creuen que la promoció s’ajusta al projecte.

