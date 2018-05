La consellera de gent per Formentera Sònia Cardona ha declarat ahir als jutjats d’Eivissa com a investigada per prevaricació administrativa en el cas del borsí de bombers. També estava citada als jutjats la seva companya de partit, la diputada autonòmica Sílvia Tur, que, fent ús de la seva condició d’aforada, ha preferit no prestar declaració.

