30/05 L’ajuntament de Sant Antoni assegura que farà el possible perquè el xiringuito de Punta Gració no obri

En el ple ordinari de Sant Antoni, en Pablo Valdés, regidor de medi ambient de Sant Antoni, ha dit que estava obligat (per qüestions tècniques) a donar el seu vistiplau al quiosquet de Cala Gració. L’alcalde creu que encara és possible evitar que es posi en funcionament i que, com que hi ha informes tècnics contradictoris, és possible que l’ajuntament demani assessorament legal extern per tancar l’assumpte.



