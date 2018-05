30/05 Sant Antoni aprova la declaració del West End com a zona de protecció acústica especial

El ple de Sant Antoni ha aprovat definitivament la declaració del West End com a zona de protecció acústica especial, malgrat l’oposició del PP i dels empresaris del barri. Els establiments comercials podran utilitzar la via pública fins a la mitjanit i tindran mitja hora més per retirar els elements. Pablo Valdés ha recordat que en dos anys l’Ajuntament ha obert més de 100 expedients administratius per incompliment de la normativa.



