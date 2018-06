01/06 Dos joves surten il•leses d’un espectacular accident a Vila.

Dos joves italianes han sortit il•leses després de protagonitzar un espectacular ahir al migdia a Vila.

El cotxe que portaven, un Porsche Boxter, circulava pel primer cinturó i, segurament per un excés de velocitat, la conductora ha perdut el control, el cotxe ha derrapat 180 graus, i ha acabat aterrant dins Ses Feixes, mirant en sentit contrari. La conductora del Porsche ha donat negatiu en la prova d’alcoholèmia. Els treballadors de la grua han hagut de desplegar el braç hidràulic i fer volar literalment el vehicle per poder-lo recuperar. El cotxe és un model descapotable, i les dos joves han tingut la sort de no fer cap volta de campana.

