L’alcalde de Sant Josep ha aclarit tant diversos aspectes de la promoció Vadella 64 com de la situació urbanística general de tota la zona. N’Agustinet ha subratllat que els problemes venen dels anys del Partit Popular, que l’edifici té una llicència concedida per l’ajuntament i que mirarà de no perjudicar les arques municipals amb possibles indemnitzacions.

