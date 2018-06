Com era d’esperar ja en plena temporada ha disminuït sensiblement el nombre d’aturats a les Pitiuses. A Eivissa el mes de maig l’atur va baixar quasi un 30% respecte el mes anterior, i a Formentera quasi un 20%. El nombre de contractes gairebé s’ha duplicat a Eivissa, i Formentera no es queda enrere registrant un 82% de contractes més que a l’abril. La majoria són, com es poden imaginar, del sector serveis.

