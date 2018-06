05/06 Els promotors del quiosc de Cala Gració consideren que no necessiten tenir la llicència de final d’obra.

Els promotors del quiosc de Cala Gració consideren que no necessiten tenir la llicència de final d’obra, perquè el quiosc és desmuntable. Avui hem sabut que el passat divendres els empresaris van presentar al•legacions a la petició de documentació que els va fer el consistori. Això confirma que, de moment, els promotors no han presentat el final d’obra i que, de fet, no tenen pensat fer-ho. El negoci, que pretenia obrir fa dos setmanes, continua tancat, pendent del vist-i-plau definitiu de l’equip de govern portmanyí.

