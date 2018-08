09/08 BOMBERS I AMBULÀNCIES HAN DE FER PERIPÈCIES PER ARRIBAR ALS CENTRES HISTÒRICS

Les dificultats que tenen els bombers i les ambulàncies per arribar als centres històrics de les ciutats tornen a ser notícia. I és que ahir, durant la missa que s’oficiava a la catedral amb motiu de les festes de la terra, un canonge es va desmaiar degut a la calor. Els assistents varen avisar una ambulància, que no va poder arribar perquè els carrers són massa estrets, i el religiós va haver de ser evacuat per la policia.

