A Eivissa es troba el carrer més car de Balears i el desè d’Espanya. Es tracta del carrer Es Cubells, a Sant Josep, on es demana de mitja 3.750.000 euros a qui vulgui comprar uns dels seus xalets. Així ho ha confirmat un estudi dels carrers més cars per comprar elaborat per el portal immobiliari ‘idealista’.

