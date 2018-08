La bombolla del preu de l’habitatge no deixa d’estar d’actualitat. Aquesta volta és perquè els funcionaris de justícia no volen venir a les illes degut a l’alt preu del lloguer. Per això, han demanat que demà no es publiqui al ‘BOE’ el llistat de destinacions vacants, perquè el 70% de les places són a la Comunitat Balear.

1 view