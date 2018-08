09/08 UN JOVE IRLANDÈS S’ESCAPA DE CAN MISSES COMPLETAMENT NU

Avui un jove ha intentat fugir de l’Hospital Can Misses colpejant a un guàrdia de seguretat, un auxiliar i un celador. L’home ha sortit corrent completament nu fins que finalment ha set reduït i ha tornat a ser ingressat a l’hospital. Es tracta d’un turista britànic que precisament aquesta nit ha causat molta alarma social a Sant Antoni.

Diversos veïns del municipi van cridar a la Policia i la Guardia Civil alertant de que aquest individu estava empunyant 2 ganivets pel carrer Soledad, cridant i sense roba. El jove va fugir del cos policial cap a ses Coves Blanques, on es va colpejar el cap i va caure a l’aigua. Finalment va ser detingut i traslladat a Can Misses, on continua ingressat després de l’incident d’aquest matí.

