13/08 DETINGUTS 4 HOMES PER LA MORT D’UN TURISTA A SANT ANTONI

Hi ha 4 detinguts que presumptament estarien vinculats amb la mort d’un un jove britànic de 23 anys la matinada de diumenge, després d’una baralla a al passeig de s’Arenal, a Sant Antoni. Un equip sanitari es va traslladar al lloc cap a les 4 de la matinada, a on el jove es trobava inconscient en parada cardiorespiratòria, i va fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar sense èxit. La guàrdia civil també ha confirmat que la víctima anava sola i es va veure involucrada a una baralla cap a les 3.30 hores. La investigació continua oberta, pel que no es descarten més detencions.

