13/08 S’ENFONSA UN IOT EN LA ZONA D’ES FREUS

Un vaixell s’ha enfonsat en la zona d’es freus. Sembla que el patró no ha controlat un dels morts que hi ha aquesta zona i ha xocat . Tabarca, que era el nom de l’embarcació, s’ha enfonsat en pocs minuts. Assistència Marítima ha anat a auxiliar les persones que es trobaven a bord, i afortunadament no hi ha que lamentar danys personals. Es tractava d’un Sessa c 52 de 16 metres que es llogava per més de 2.400 euros al dia ara al mes d’agost. L’embarcació, que normalment està amarrada al Club Nàutic d’Eivissa, tenia capacitat per a 11 persones més el capità. Ara el propietari estudia cóm reflotar l’embarcació.

