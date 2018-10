16/10 Les noves matrícules blaves ja circulen

Si han agafat un taxi o s’han fixat una mica, hauran vist que alguns cotxes i furgonetes han canviat la matrícula blanca de darrera per una de color blau. Així ho ha ordenat el ministeri amb la intenció d’acabar amb l’intrusisme i amb els taxis pirata. Diuen els taxistes d’Eivissa que la mesura serà més efectiva en els casos dels vehicles amb conductor, perquè, segons ells, els taxis ja estan suficientment identificats. La normativa va entrar en vigor aquest mes d’agost i els conductors tenen un any per adaptar-s’hi. La placa davantera, per cert, continuarà sent blanca.



