16/10 L’oferta il·legal de places turístiques dobla la legal

Més de 40 mil habitatges turístics il·legals. És la xifra que calculen des de l’associació d’habitatges turístics d’Eivissa i Formentera que hi ha a les Pitiüses. És el doble de les que estan al mercat de forma legal. Des d’aquesta associació reivindiquen la lluita de les administracions per acabar amb l’oferta il·legal, però asseguren que és difícil perquè no hi ha mitjans i a més no hi ha possibilitat de legalitzar-les. Defensen el seu producte, i asseguren que és de qualitat i que contribueix al repartiment de la riquesa a les illes.



