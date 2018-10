Era l’empresa que apuntaven des d’un principi que guanyaria el concurs de la gestió de s’aigua de Sant Antoni, i finalment ha estat la triada per la mesa de contractació. Avui el ple ha confirmat a FACSA com la millor oferta per a gestionar el subministrament d’aigua del municipi. El PP hi ha votat en contra perquè dubten del procés de licitació. L’alcalde insisteix en que tot s’ha fet bé.



