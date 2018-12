El barri de la Marina, aquest matí, ha set l’escenari del betlem vivent que organitza, per quart any consecutiu, el col•legi de Sa Consolació. Vora 500 alumnes perfectament caracteritzats han omplert els carrers d’aquest emblemàtic indret de Vila per il•lustrar com es celebrava antigament el nadal a Eivissa.

7 views