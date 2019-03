L’associació de pares de l’escola de Can Cantó no s’expliquen per què ara, en ple curs escolar, la conselleria està fent obres al centre educatiu. Una volta més la raó la trobem en la falta d’habitatge assequible. Les empreses constructores no volen treballar en l’estiu, així que els treballs s’hauran de fer durant el curs.



96 views