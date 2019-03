26/02 ‘Boixes sense límits’, protagonistes del futur

Set dones de diversos sectors professionals han set avui l’exemple per 80 al·lotes d’entre 12 i 14 anys a les jornades ‘Inspiring girls’, celebrades a Sant Antoni. Les ponents han explicat com ha estat la seva trajectòria professional i com han aconseguit ser el que s’han proposat a la vida. L’objectiu de la fundació ‘Inspiring girls’ és millorar l’autoestima i l’ambició professional de les al·lotes, que han trobat molta inspiració a la jornada.



