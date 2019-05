24/04/2019 El grup de Rock Eivissenc Billy Flamingos actuarà al Mallorca Live Festival el pròxim dia 10 de maig.

Jamiroquai, en el seu únic concert a Espanya aquest any, Vetusta Morla o Two Door Cinema Club són alguns dels grups amb els quals comparteix cartell la banda de rock eivissenca Billy Flamingos, en la quarta edició del Mallorca Live Festival els pròxims dies 10 i 11 de Maig. Billy Flamingos, format per Guille Podevín, Mariano Costa, Adrián Pedreirai Miquel Serra, és l’únic grup eivissenc del festival, i per algun dels seus components suposa un somni fet realitat.



79 views