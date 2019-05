Els treballadors de port esportiu Botafoch han llegit un manifest en el que han expressat la seva preocupació respecte al seu lloc de feina. Una de les seves principals preocupacions és si podran treballar aquesta temporada, ja que la concessió del port finalitza justament en juliol. A més d’això, els trenta treballadors han dit sentir-se desamparats, ja que no reben resposta ni per part d’autoritat portuària ni per part de les institucions.



https://teftv.com/wp-content/uploads/2019/05/170519-marina-botafoc.mp4 8 views