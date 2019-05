20/05/2019 Vessament al port d’Eivissa

Indignació per part dels comerciants de la zona de la Marina de Vila arrel d’un nou abocament d’aigües fecals al Port. És la conseqüència d’un embús produït per les tempestes del dissabte que va provocar que, una vegada més, la xarxa de sanejament no pugues canalitzar l’aigua acumulada de les pluges. Una situació que no es aïllada i que, tot i que ja està solucionada pel moment, els empresaris del barri temen que es torni a repetir ara que ja passegen per la ciutat els primers turistes de la temporada.



