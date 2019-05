Els principals partits polítics s’han adherit al pacte per l’aigua amb el que es comprometen a abordar aquest tema, cabdal per a eivissa i formentera, governi qui governi. Hi han partitipat psoe, pp, unides podem, proposta per eivissa, epic i ara eivissa.



