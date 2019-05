21/05/2019 Vaga de les trabajadores de educació de 0 a 3 anys

Els treballadors i treballadores de l’educació infantil han fet una vaga per protestar contra el nou conveni col•lectiu que els ha proposat la patronal i que suposa un salari mensual de 930 euros. Diuen que només amb la pujada del salari mínim als 900 euros i el complement específic de 45, ja estarien per sobre de l’acord que els proposen. El col•lectiu denuncia també la precarietat amb la que es troba l’educació de 0 a 3 anys i no descarten continuar amb les mobilitzacions.



