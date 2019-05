27/05/2019 El PP d’en Marcos Serra haurà de pactar amb Ciudadanos i Proposta per Eivissa

Victòria dels Populars a l’Ajuntament de Sant Antoni, però sense majoria absoluta. El PP d’en Marcos Serra haurà de pactar amb Ciudadanos i Proposta per Eivissa, un acord que tothom ja dóna per fet.

On les coses estan més clares és, sense cap dubte, a Sant Joan i Santa Eulària on els Populars han aconseguit revalidar i, inclús, ampliar el nombre d’escons als dos consistoris. Antoni Marí ‘Carraca’ tindrà 10 regidors, un més que en els darrers comicis. Carmen Ferrer, primera alcaldessa de Santa Eulària, governarà amb un regidor més, és a dir, amb 13. A Sant Josep, en canvi, tot i que el PSOE ha set la força més votada necessitarà pactar. Ara Eivissa Guanyem podrien ser la clau per a Agustinet.



