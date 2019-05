27/05/2019 El PSOE de Formentera vol dos anys al Parlament

El diputat de Formentera al Parlament serà un factor important en la conformació d’un nou Govern al Consell, després de la baixada de Gent Per Formentera a les eleccions. El PSOE demanarà la rotació de sigles en la representació conjunta que van reeditar a la cambra autonòmica. Per la seva banda, Sa Unió també intenta apropar posicions amb els socialistes per conformar un Govern, diuen, distanciat de les polítiques de l’actual equip.



