L’Ajuntament de Vila estarà més fragmentat que mai en la propera legislatura i és que han entrat fins a set partits a Can Botino. El Partit Popular torna a guanyar les eleccions però necessitarà el suport de Ciutadans i Proposta per Eivissa per fer-ho. El dubte està en si Proposta tria pactar amb el PSOE, Unides Podem i Ara Eivissa, que també sumen majoria.



