Nervis entre els més de 450 estudiants de les Pitiüses que aquest dimarts han començat els exàmens de la prova de batxillerat per l’accés a la universitat, a l’institut Sa Colomina de Vila. Tres dies on hauran de posar en pràctica els coneixements d’aquests darrers anys d’ensenyament per aconseguir entrar a la universitat que desitgin



