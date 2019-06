Era l’única condició que posava Proposta Per Eivissa de Sant Antoni per seure’s a parlar amb els socialistes i al final ho ha aconseguit. El PSOE obliga a dimitir a la trànsfuga Cristina Ribas per intentar formar Govern amb en Joan Torres. Els socialistes asseguren ara que el projecte està per damunt de les persones, tot i que fa unes setmanes deien el contrari.



