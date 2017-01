24/01 El Reportatge: FITUR 2017, Millor a l’hivern

Del 18 al 22 de gener Madrid acull la fira de turisme més important del panorama espanyol: Fitur. Aquesta cita serveix per consolidar les xifres turístiques de l’any 2016 i per començar a treballar ja en les previsions del l’any 2017. Per aquesta ocasió el Consell d’Eivissa, així com tots els ajuntaments de l’illa, han portat un calendari d’actes i presentacions que conviden a comprendre que la nostra illa no tanca en hivern i que, de fet, permet conèixer tot allò que en estiu és més difícil descobrir. En el següent reportatge us resumirem les més importants i coneixerem quins han estat els principals atractius que ha promocionat la màxima institució eivissenca a Madrid. Un reportatge fet gràcies a la col·laboració del Consell d’Eivissa.

