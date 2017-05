20/05 Passarel·la Adlib 2017: Jornada 2

Com cada any arriba una edició més de la Passarel·la Adlib Eivissa, i ja en van 46! Els millors dissenyadors de la nostra illa ens mostren el resultat de la feina que han estat fent durant el darrer any, amb la il·lusió de poder desprendre l’esperit que durant casi cinc dècades ha marcat el rumb d’una de les indústries més importants de l’illa d’Eivissa. Per segon any consecutiu la Televisió d’Eivissa i Formentera us ha ofert en directe i en exclusiva tots els detalls d’aquesta cita. Un espai conduït per Mar Saura i Miguel Ángel Tobías.



4