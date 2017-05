20/05 Pograma especial Adlib 2017: Jornada 2

La Televisió d’Eivissa i Formentera us ha ofert una programació especial amb motiu de la 46ena edició de la Passarel·la Adlib d’Eivissa. Així, des del mateix recinte on s’ha celebrat la gran cita de la moda eivissenca, Núria Arias us ofereix un espai on coneixerem tots els detalls de la festa de la moda, i parlarem amb els principals protagonistes que ens faran balanç de com ha anat la indústria en aquest any. Un espai possible gràcies a la col·laboració del Consell d’Eivissa.

Relacionats